Korku dolu anlar Ã–nce patlama oldu, ardÄ±ndan her taraf karardÄ±

Korku dolu anlar! Önce patlama oldu, ardÄ±ndan her taraf karardÄ±
AydÄ±nâ€™da akÅŸam saatlerinde Ã¶zel bir firmaya ait zincir market ÅŸubesinde meydana gelen patlama ve ardÄ±ndan Ã§Ä±kan yangÄ±n herkesi korkuttu. Ä°tfaiye tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilen yangÄ±nda birÃ§ok kiÅŸi dumandan etkilenirken polis yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
Olay akÅŸam saat 22:15 sÄ±ralarÄ±nda Efeler IÅŸÄ±klÄ± Yolu Ã¼zerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; marketin aÃ§Ä±k olduÄŸu sÄ±rada markette bulunan elektrik panosu bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ile patladÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã¶nce elektrikler kesildi, daha sonra bir anda tÃ¼m market duman altÄ±nda kaldÄ±.
Ã‡evredekilerin ihbarÄ± ile kÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ±n elektrik yangÄ±nÄ± olmasÄ± nedeniyle mÃ¼dahaleyi yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼pÃ¼ ile yaptÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±p sÃ¶ndÃ¼ren itfaiye ekipleri aÅŸÄ±rÄ± duman nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± oksijen tÃ¼pÃ¼ ile yaptÄ±. YangÄ±n nedeniyle markette maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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