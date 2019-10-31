Korku dolu anlar! KardeÅŸini eve kitleyip ateÅŸe verdi
Bursaâ€™da kavga eden 2 kardeÅŸten biri evdeki eÅŸyalarÄ± balkondan atÄ±p evi ateÅŸe vererek kardeÅŸini eve kilitledi. Evde kilitli kalan kardeÅŸ kurtarÄ±lÄ±rken ÅŸÃ¼pheli sokak ortasÄ±nda alev alan elbiseleri Ã§Ä±kararak kaÃ§tÄ±.
Olay, Bursaâ€™nÄ±n merkez Osmangazi ilÃ§esi OvaakÃ§a Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, HÃ¼seyin A. ve Suat A. isimli 2 kardeÅŸ biriktirdiÄŸi parayla ortak bir ev aldÄ±. HÃ¼seyin A. aldÄ±klarÄ± evi mÃ¼teahhide verip yeni ev alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyince kardeÅŸi Suat A. bu duruma karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ki kardeÅŸ anlaÅŸamayÄ±nca HÃ¼seyin A., kendisine karÅŸÄ± gelen kardeÅŸine kÄ±zarak Ã¶nce evde bulunan ev eÅŸyalarÄ±nÄ± yere attÄ± daha sonra kardeÅŸini odaya kilitleyerek evi ateÅŸe verdi. ÅžÃ¼pheli ateÅŸ yakarken ceketinin tutuÅŸmasÄ± sonucunda evin Ã¶nÃ¼nde elbiselerini Ã§Ä±kartarak olay yerinden kaÃ§tÄ±. Alevleri gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iÃ§eride mahsur kalan Suat A.â€™yÄ± kurtardÄ±ktan sonra yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.
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HÃ¼seyin A.â€™nÄ±n eÅŸyalarÄ± atmasÄ± Ã¼zerine sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼len mahalleli olayÄ± korku dolu gÃ¶zlerle izlerken, polis ekipleri eÅŸyalarÄ± balkondan atÄ±p kardeÅŸini eve kilitleyip evi ateÅŸe veren ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
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