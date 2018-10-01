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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA - DHA
01.10.2018 - 20:45, Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Hortum yıktı geçti

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Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında oluşan hortum, denizde seyir halindeki yelkenli bir yatın çok yakınından geçti. Sahildeki bir otelin plajına gelen hortum, tatilcilerin malzemeleri ile şezlongları uçurdu. O anlar ise vatandaşlar cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve rüzgar uyarılarının ardından Antalya’nın merkez ve batı kesimlerinde rüzgar şiddetini arttırdı. Özellikle öğleden sonra etkili olan rüzgar, Kaş ilçesi açıklarında hortum oluşturdu. Yarımada mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen hortumda, vatandaşlar ve tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çıkan hortum, o sırada seyir halindeki yelkenli bir yatın hemen yanından geçti. Denizde büyüyen hortum daha sonra kıyaya doğru yönelerek İnceboğaz mevkiindeki plaj işletmesinin yakınından geçti. Hortum, plajdaki vatandaşlara ait malzemeler ile şezlongları uçururken, bu sırada cep telefonuyla hortumu kaydeden vatandaşlar panik içerisinde kaçmaya başladı.

Daha sonra yön değiştiren hortum, etkisini azaltarak bölgeden ayrıldı. 

DATÇA’DA HORTUM

Öte yandan Muğla’nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 5 dakika süren hortum oluştu.

Datça’da bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Palamütbükü Sahili’nin yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı. Bu sırada bölgeden geçen Nursen Nurani, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Nurani’nin sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

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