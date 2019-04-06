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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.04.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

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Afyonkarahisar’da bir otomobilin ağaca ve çöp kutularına çarparak durağa girdiği kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen kazada henüz kimliği belirlenemeyen 03 BD 949 plakalı lüks otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki ağaç ve belediyeye ait çöp kutularına çarptı. Daha sonra durağa giren otomobilin çarptığı Aynur Yardımcı, Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. 

Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, trafik ekipleri de firar eden sürücüyü aramaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir kazanın olduğu bölgede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde firar eden sürücünün kaldırımdaki ağaç ve çöp kutularına çarparak ilerlediği, kaldırımda bulunan bir kişiye ve aynı zamanda durakta otobüs bekleyen 2 kişiyi yaraladığı görüldü. Ayrıca görüntülerde kaldırımda ilerleyen bir kişinin de otomobili fark ederek kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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