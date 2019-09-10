Korku dolu anlar! Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKorku dolu anlar! Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...
GeriGündem Korku dolu anlar! Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
10.09.2019 - 01:54, Son Güncelleme:

Korku dolu anlar! Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korku dolu anlar! Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...

SAMSUN’da boşandığı eşi Ö.Y. (27) ve 2 çocuğunun başına silah dayayarak evde rehin alan Şahin Ö. (46), kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinden tabanca ve 1 kutu mermi ele geçirilen şüpheli, hastanede polis gözetiminde tedaviye alındı. Şüphelinin, 2 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Ö.Y.’yi bıçaklama suçlamasıyla bir süre cezaevinde tutuklu kalıp, tahliye edildiği öğrenildi.

ÇOCUĞUNA SİLAH DAYAYIP EVE GİRDİ

Olay, saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ayrıldığı eşi Ö.Y.’nin evine giden Şahin Ö., aralık olan kapıdan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp içeri girmek istedi. Korku ve paniğe kapılan anne kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeri giren Şahin Ö., eski eşi ile çocuklarına dehşeti yaşattı. İki arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile 2 çocuğu ve eski eşi Ö.Y.’yi rehin aldı.

FERYATLARI DUYAN KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Evden tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Evin çevresini saran polisler, çevre güvenliğini sağlarken, bu sırada ailenin rehin alındığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine zaman kaybetmeyen polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahını bırakarak, teslim olması konusundaki girişimlere rağmen ikna edilemeyen Şahin Ö., polis ekiplerince sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Korku dolu anlar Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...

ÜZERİNDEN TABANCA VE 1 KUTU MERMİ ÇIKTI

Olayda korku ve panik yaşayan anne ile çocukları evden uzaklaştırıldı. Polisin yaralı Şahin Ö.’nün üzerinde yaptığı aramada tabanca ile bir kutu mermi ele geçirildi. Polislerin kahramanca müdahalesi ile olası bir aile faciasının da önüne geçildi.

Yaralı Şahin Ö.’ye ilk müdahale, olay yerinde bekleyen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Şüpheli ardından polis gözeteminde ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yine polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan kentte Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan şüpheli Şahin Ö.’nün, 2 yıl önce eşi Ö.Y.’yi boşanma davası öncesi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladığı, çıkarıldığı mahkemece bir süre tutuklu kaldığı cezaevinden de tahliye edilip tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Halit'in katilleriyle ilgili kan donduran detay
"Bağışlar mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmiyor"
Erdoğan'dan belediye başkanlarına davet
Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var