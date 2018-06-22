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    Korku dolu anlar... Böyle kurtarılmayı beklediler

    Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
    22.06.2018 - 08:04 | Son Güncelleme:

    Kütahya'da dün gece trafoda başlayan yangın apartmana sıçrayınca büyük panik yaşandı. Mahsur kalanlar arasında bulunan 1 bebek, 1 çocuk ve 1 hamile kadın korku içinde kurtarılmayı bekledi...

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    • Yangında korku dolu anlar
    • Yangında korku dolu anlar
    • Yangında korku dolu anlar
    • Yangında korku dolu anlar

    Dün gece, Dumlupınar Mahallesi Zafer Caddesi’nde 3 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 sağlık ve OEDAŞ elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalanlardan bazıları balkonlara çıkarak çığlık atıp yardım bekledi.

    Ekipler bir yandan yangına müdahalede bulunurken diğer yandan da itfaiye ve OEDAŞ’ın merdivenli araçlarıyla evlerde mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 12 kişiyi balkon ve pencerelerden alıp, indirdi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazılarını hastaneye götürüldü.

    Yangın, yapılan çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

    Etiketler: kütahya , trafo , kurtarma , son dakika , haberler
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