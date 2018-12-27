‘Korkmayacağız sinmeyeceğiz’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında tartıştığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup tazminat davası açmasına sert tepki verdi.
Özel, “Sindirmeye, korkutmaya, geriletmeye yönelik bu hamlelerden korkmayacağız, sinmeyeceğiz, bir adım geri adım atmayacağız. Biz bir santim bile eğilsek Türkiye diz çöker. Sözle, kaba kuvvetle yenemediniz, şimdi mahkemelerde tazminatla susturmaya çalışıyorsunuz. Ey Erdoğan, gücün yetiyorsa bizi sözünle, aklınla yen” diye konuştu.
RESTİNİ GÖRÜYORUM
Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle dedi: “Tazminat hukukunun temel kaidesi tazminat alan kişiyi zenginleştirmeyecek, veren kişiyi de fakirleştirmeyecek. Bende böyle bir para yok. Ben fakirleşirim. Akar, ‘500 bin lira alsam da zenginleşmem’ diyorsa bunun nedenini sorarlar. Üstlendiği tüm görevler ve riskler için devletin 49 yıllık görev süresi için kendisine verdiği emekli ikramiyesi 135 bin lira ama benden 49 saniye için 500 bin lira istiyor. Askeri Ceza Yasası’na göre suç duyurusunda bulunuyor. Kendisini hâlâ Genelkurmay Başkanı, beni de asteğmen sanıyor.
Sen kimsin de milletvekillerine bağırıp parmak sallıyorsun, o parmağı indirttik, bunun için de dava açabilir isterse. Avukatlığını da eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın avukatı yapıyor, avukatı bile havuzdan kullanıyor. Hulusi Akar, restini görüyorum,
ben o mahkemede olacağım, şahitlerim de seninle görev yapmış Ergenekon, Balyoz mağduru TSK mensupları ile bu süreçte ölen askerlerin yakınları olacak, onları şahit dinleteceğim, cesaretin var mı, avukatının yanında olacak mısın, varsa, hodri meydan.”
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