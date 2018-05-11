Korgenerale tahliye

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, darbecilerin hazırladığı belirtilen ‘görevlendirme listesinde’ hem Lojistik Komutanlığı’nda kalmış, hem de TRT Genel Müdürlüğü’ne atanmış gözüküyordu.