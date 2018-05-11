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    Korgenerale tahliye

    ANKARA
    11.05.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    Darbecilerin atama listesinde ismi yer aldığı için tutuklu yargılanan eski Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tahliye edildi. Güvenç, listede TRT Genel Müdürlüğü’ne de atanmış gözüküyordu.

     

    Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, darbecilerin hazırladığı belirtilen ‘görevlendirme listesinde’ hem Lojistik Komutanlığı’nda kalmış, hem de TRT Genel Müdürlüğü’ne atanmış gözüküyordu.

     

    Etiketler: Yıldırım Güvenç , Güvenç , gündem
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