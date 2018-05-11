Korgenerale tahliye

Darbecilerin atama listesinde ismi yer aldığı için tutuklu yargılanan eski Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tahliye edildi. Güvenç, listede TRT Genel Müdürlüğü’ne de atanmış gözüküyordu.
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