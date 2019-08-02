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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.08.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Körfez'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

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Körfez'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

Fethiye Körfezi'nin yeşil renge bürünmesine neden olan Alg patlamasının denizdeki fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklandığı bildirildi.

Kirliliği araştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü raporunda, Fethiye Körfezi'nin yeşil renge bürünmesine ilişkin detaylara yer verildi.

Raporda, Fethiye Körfezi ve özellikle Koca Çalış bölgesinde denizin renginin ani şekilde yeşil renge büründüğü, bu durumun alg patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

"Fethiye Körfezi'nde yaşanan Alg patlamasındaki en büyük etken denizel ortamda fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklanmaktadır. Söz konusu kirlilikteki en büyük etken atık su arıtma tesislerindeki yetersizlik ve altyapı probleminden kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verilen raporda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmenin, bunun için gerekli tesisleri kurmanın, kurdurtmanın ve işletmenin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Fethiye Atıksu Arıtma tesisinin 2013'te yaz sezonunda maksimum çıkış suyu debisinin 23,514 metreküp gün planlandığı ancak çıkış suyu debisinin 33 bin metreküp gün olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 8 Kasım 2017 tarih ve 11027 sayılı yazısı ve 31 Ağustos 2018 tarih ve 12007 sayılı yazısı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi için ikinci etap inşaasına başlanması konusunda gerekli uyarı yazıları yazılmıştır. Ancak yapılan uyarılara rağmen yaklaşık altı yıldır kapasitesinin üzerinde çalışan tesiste yeterli düzeyde arıtma sağlanmadan atık sular denize deşarj edilmektedir. Bu kapsamda çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili idari süreç devam etmektedir."

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