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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
20.08.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Koreli fenomenler Hatay'da... Aralarında 2 önemli CEO da var

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Güney Koreli CEO ve blogger kafilesinin gezmek için geldikleri Hatay’da ilk durakları Tarihi Uzun Çarşı oldu. Tarihi Antakya Uzun Çarşısı ve içerisinde bulunan Tarihi Kurşunluhan Külliyesini gezen Güney Koreli kafile, burada tepsi kebabı yapılışı ve künefe çevrilişini ilgiyle takip etti.

Hatay - Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlükleri organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte Güney Koreli CEO ve bloggerler, tarihi ve turistik yerleri gezmek için Hatay’a geldi. İlk ziyaretlerini Tarihi Antakya Uzun Çarşısı ve içerisinde bulunan Tarihi Kurşunluhan Külliyesine gerçekleştiren Güney Koreli kafile, burada tepsi kebabı yapılışı ve künefe çevrilişini ilgiyle takip ettiler.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, bugünün Hatay için önemli bir gün olduğunu belirterek, “Çünkü Hatay - Adıyaman arası destinasyonun çizildiği gün diyebiliriz. Onun için diyorum, çok önemli Güney Koreli misafirlerimiz var, bloggerlerimiz var, 2 tane çok önemli CEO’muz var” dedi.

Hatay’ın tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenleyeceklerini vurgulayan Işıkgör, “Gelen misafirlerimize 2 günük bir program yaptık. Bu programda bütün kültürel eserlerimizi gezdireceğiz. Başta müzemiz, St. Pierre, Titus Tüneli, Sen Simon, Habib-i Neccar Cami, Uzun Çarşımız bütün eserlerimizi göstermek istiyoruz. Ve bir de doğa rotası yaptık. Batıayaz noktasından, Vakıflı’dan Titus Tüneli’ne götüreceğiz. Oradan da Akdeniz’i görmelerini sağlayacağız. Akşam dönüşte de Sen Simon Manastırında Akdeniz’in güzel gün batımını kendilerine izleteceğiz” dedi.

Güney Koreli CEO’lardan Sante Kim, Hatay’a ilk defa geldiklerini ve tahmin ettiklerinden de büyük bir bir bölgeye sahip olduğunu söyledi. Hatay’a gerçekleştirilecek turların bölgenin potansiyeline bağlı olduğunu ifade eden Sante Kim, “Şu anda sayıyla alakalı net bir şey söylemek zor ama bölgeyi gördükten sonra, bölgedeki potansiyele bakıp Kore’ye döndükten sonra tur çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda düşündüğümüz haftada 30’ar kişilik 2 grup halinde. Eğer bölgedeki potansiyel düşündüğümüzden de yüksek çıkarsa, bunu haftada 30’ar kişilik 3 grupta yapabiliriz diye düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Tarihi Kurşunluhan Külliyesinde gerçekleşen etkinlik, yemeklerin ve künefenin yenmesiyle son buldu.

 

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