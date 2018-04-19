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    Koray Çalışkan'a hapis cezası

    AA
    19.04.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

    Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve katıldığı televizyon programlarında kullandığı ifadelerle FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan akademisyen Koray Çalışkan, bu suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen bu hükmün açıklanması, 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakıldı.

    İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya katılmayan sanık Çalışkan'ı, avukatı Salim Şen teslim etti.


    Karar verileceği belirtilerek savunması sorulan avukat Şen, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.


    Mahkeme heyeti, sanık Çalışkan'ın, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş şekli ve kasta göre 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını hükmetti.


    Sanığın eylemi aynı kasıt altında birçok kez işlemiş olması gerekçesiyle 1/4 oranında artırım ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle de 1/6 oranında indirim uygulayan heyet, Çalışkan'ın 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.


    Mahkeme heyeti bu ceza hükmünün açıklanmasını, sanığın geçmişteki hali, sabıkasız oluşu ve duymuş olduğu pişmanlığa göre bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması gerekçeleriyle 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

    Etiketler: koray çalışkan , hapis , gündem
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