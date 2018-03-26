Kör bırakan ihmale 4 milyon lira tazminat

Selma - Baycan Aksu çifti, ikiz çocuklarının dünyaya gelmesi için 2009 yılı ortasında gün saymaya başladı. Ancak bir süre sonra hamileliğinde sıkıntı yaşamaya başlayan Selma Aksu hastaneye götürüldü. 19 Ağustos günü Aksu, erken doğum yaptı. Aksu'nun hamileliğin 28. haftasında dünyaya getirdiği ikiz çocuklarından biri kısa süre sonra hayatını kaybetti

Aksu çifti geride kalan kız çocuklarına E. adını verdi. Ancak E. bebeğin de durumu iyi görünmüyordu. Günlerce küvezde kalan, oksijen tedavisi uygulanan E. yaşam savaşını kazanmıştı. E., doğumdan 77 gün sonra 3 Kasım günü taburcu edildi. E. taburcu edilirken gözlerinden şişlik vardı. Aile, bunun sebebini ilgili doktora sorduğunda "Bir şey olmaz. Yoğun bakımda kaldığı için böyle oldu; geçer" yanıtını aldı. Aksu ailesi, taburcu olduktan 3 gün sonra kontrol için bir kez daha aynı hastaneye geldi.

ÇOK GEÇ KALINMIŞ

Bu kez genel kontrolün yanı sıra hastanede görevli göz doktoru S.P. de E. bebeği gördü. S.P., hemen E.'nin tedavisi ile ilgilenen iki çocuk doktoru ile temasa geçti ve kendisine haber verilmemesini eleştirdi. Dr. P., E.'nin gözleri ile ilgili sıkıntı olduğunu belirterek ailenin zaman kaybetmeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmelerini istedi. Aksu ailesi, zaman kaybetmeden çocuklarını alarak Cerrahpaşa'ya gitti. Ancak Aksu ailesi, doktorların verdiği “Çok geç kalınmış. Erken doğum da olsa, doğumdan sonraki 28.'inci günden sonra çocuğun göz muayenesinin yapılması gerekirdi” yönündeki bilgi ile yıkıldı. Hastane görevlileri E.'yi ameliyata aldı ancak sonuç alınamadı. E. bebeğin bir gözünü tamamen, diğer gözünü ise önemli oranda kaybettiği anlaşıldı.

'SURİYELİ DOKTOR KAŞEMİ KULLANDI'

Aksu çifti, hastane hastane dolaşsa da farklı bir sonuç alamadıklarını görünce olayda ihmali olduğu belirtilen iki doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İlk başvurularını, adliye yakınındaki arzuhalcinin yazdığı dilekçe ile yapan aile, çocuklarının tedavisi ile ilgilenen ve evraklarda imzası olan Dr. Ümit Kaya ve Sebahattin Şit'in cezalandırılmalarını talep etti. Aile adına savcılığa yeni belgeler sunan avukat Zafer Tunca, iki doktorun olayda ihmali olduğunu öne sürdü.

Dr. Kaya ve Dr. Şit ise kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Dr. Kaya, evraklarda kendi imzası olsa da E.'nin tedavisi ile ilgilenmediğini, kaşesini hastanede çalışan Suriyeli doktor A.'nın kullandığın belirtti. Küçükçekmece 7. Sulh Ceza Mahkemesi 2014 yılında iki doktoru haksız bularak 6'şar bin lira adli para cezası ödemeye mahkûm etti. Yargıtay da bu kararı onadı ve verilen ceza kesinleşti.

ÖMÜR BOYU BAŞKALARINA MUHTAÇ

Aksu Ailesi, iki doktora yönelik açtıkları ceza davasını takip ederken 5 yıl önce de tazminat davası açtı. Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, Dr. Kaya ve Dr. Şit ile Özel Batı Bahat Hastanesi'nin bağlı olduğu şirkete karşı açıldı. Ailenin avukatı Hüsamettin Balta, E.'nin yaşamı boyunca engelli bir duruma geldiğini kaydetti. E., anne-babasının desteği ile ihtiyaçlarını görebildiğini söyleyen avukat Balta, E.'nin eğitim hayatı başta olmak üzere sosyal hayatının da altüst olduğunu savundu.

ÇOCUK SAĞ, MANEVİ TAZMİNATA GEREK YOK

Davalılar adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Savunma dilekçelerinde erken doğum yapan E.'nin 77 gün hastanede kaldığı belirtilerek durumunun kritik olduğu kaydedildi. Dr. Kaya adına yapılan savunmada ayrıca E. sağ olduğu için anne-babaya manevi tazminat ödenmesine yer olmadığı öne sürüldü. Mahkeme, tarafların savunma ve delilleri yanı sıra Adli Tıp Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelen raporlar sonrası geçen 7 Mart günü yapılan 20'inci duruşmada kararını verdi.

FAİZİ İLE 4 MİLYONU BULUYOR

Mahkeme, Aksu ailesini kızları adına açtığı tazminat davasını kabul etti. Mahkeme, şimdilerde 9 yaşında olan E. için 1.987.388 TL maddi, 75.000 TL de manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca anne-babaya da 25'er bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karara göre, 2 milyon 112 bin liralık tazminatta, doktorlar ve hastane müştereken sorumlu... Yapılan hesaplamaya göre, anılan tutar yasal faizi ile birlikte 4 milyon lirayı buluyor.