Kopyacı kurmaya dava: 100 sorunun hepsi sınavda çıktı
FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen eski kurmay yarbay Yasin T., 2007’deki kurmaylık sınav sorularının önceden kendisine verildiğini itiraf ederek, “Bir öğretmenin getirdiği 100 sorunun hepsi sınavda çıktı” dedi.
FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturmada, Mayın Filosu Hareket ve Muhabere Şube Müdürlüğü’nde görevliyken geçen şubat ayından görevinden uzaklaştırılan ve 26 Haziran’da gözaltına alınan kurmay yarbay Yasin T. hakkında ‘örgüt üyeliği’ suçundan iddianame düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “Kurmay sınav soruları öncelikle örgüte karşı en uysal, mutlak itaat içinde olan ve Fetullah Gülen’i asrın kurtarıcısı, mehdi-mesih olarak görenlere verilir. FETÖ’nün mahrem hizmetlerden sorumlu abileri, kurmaylık sınavlarını örgüt mensubu subaylara verirken, ‘en yakınlarına dahi söylememe’ şartıyla yemin ettirir. Bu yeminde geçen cümleler içinde, ‘kurmaylık sorularını aldığımı başka kimseye söylediğimde annemle, kız kardeşlerimle cinsel ilişkiye girmiş sayılacağıma, eşimle defaatle boşanmış olacağıma’ dair insanlık dışı ifadeler kullanılır” iddiasına yer verildi.
SORULAR KİME VERİLMEZ
İddianamede, ‘himmetini aksatan veya vermeyenlere, örgüt abilerine mutlak itaatte sıkıntısı olanlara, örgütün istediği fişleme, dinleme, kayda alma gibi yasadışı işleri yapmayacaklarını bildirenlere, eşini örgütten seçmeyenlere, abilerin dolayısıyla Fetulah Gülen’in emri gereği içki içmeyenlere, oruç tutanlara, namazı açıktan kılanlara, balo ve benzeri TSK günlerine katılmayanlara, eşinin başını açmayanlara, örgütün evlerinden yetişmeyenlere’ prensip olarak ‘kurmaylık soruları’ verilmediği iddia edildi. İddianamede şüpheli Yasin T.’nin de FETÖ/PDY’nin TSK’daki mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgüt içinde ‘Fatih’ kod adını kullandığı, 2007 yılı akademi (kurmaylık) sınavının genel kültür sorularının örgüt tarafından kendisine verildiği belirtildi.
EŞİMLE MAHREM ABİ TANIŞTIRDI
Örgüt yöneticileri tarafından ankesörlü/kontörlü hatlardan araması bulunduğu tespit edilen Yasin T., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadesinde özetle şunları anlattı: “1991 yılında Sefa D. ile birlikte askeri okul sınavlarına girdik. İkimiz de deniz lisesini kazandık. Bu dönemde Ömer K. (örgüt abisi) ile birlikte tarihini hatırlamadığım bir zamanda İzmir’de bir camide Fetullah Gülen’in canlı vaazını dinledik. 31 Temmuz 2004’te Yasemin ile evlendim. Eşim Yasemin’le, bu dönemde irtibatta olduğum Emin isimli mahrem abinin bana vermiş olduğu telefon numarası ile tanıştık. Tanıştığımızda eşim Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmak üzere idi. 2006 yılında kurmaylık sınavlarına kendi isteğimle çalışmaya başladım. 2006 Aralık’ta akademi (kurmaylık) sınavına girdim, kazanamadım. 2007 Aralık’ta girmiş olduğum sınavdan bir-iki gün önce fotoğraftan görsem tanıyabileceğim A. isimli şahıs (Bandırma’da oturan matematik öğretmeni) bana genel kültür sorularını çıktı olarak kâğıt üzerinde getirdi. A.’nın getirmiş olduğu 100 sorunun da hepsi çıktı.”
HAKAN ÇİÇEK’İ GÖRDÜM
“2008-2010 dönemi akademi öğrenciliği başladıktan sonra devre arkadaşım Talha U. ile Mustafa’nın evinde görüşmeye başladık. Görüşmelerimizde namaz kılmak, yemek yemek ve dini sohbet dışında herhangi bir şey yapmadık. Bu dönemde gittiğim eve sohbet maksadı ile gelen fotoğraftan görsem tanıyabileceğim Hakan Çiçek (Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyeti sırasında yakalanan sivil imam) isimli şahısla bir defa karşılaştığımı hatırlıyorum.”
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