Kopya kart düzeneğiyle vurgun yapıyorlardı! Tutuklandılar
Antalya’da ATM’lere yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle vurgun yapan iki kişi, suçüstü yakalandı. 2 şüpheli tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazlarına banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarar cihaz yerleştirerek, çok sayıda vatandaşın kartından para çektiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 18 Eylül Çarşamba günü bir ATM cihazına kart kopyalama cihazı takıldığını tespit eder ekipler, düzeneği sökmeye gelen şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheliyle birlikte hareket ettiği değerlendirilen başka bir şüpheli de gözaltına alındı.
ATM cihazında takılı kart kopyalama cihazları banka görevlileri eşliğinde sökülerek polise teslim edildi. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında, kart kopyalama cihazlarına ait çok sayıda aparat ve dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda suç unsuruna ait veri kaydına rastlanıldığı kaydedildi.
İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle