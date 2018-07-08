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    Köprüden geçerken gördü, böyle ikna etti

    DHA
    08.07.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi. Yıldırım, teselli etmek için makam aracına aldığı vatandaşa su içirdi.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün akşam saatlerinde intihar girişimine sahne oldu. O sırada Tuzla’daki konutundan çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Yakası’na geçiyordu. İntihar olayını gören Başbakan, konvoyunu durdurarak köprüden atlamaya teşebbüs eden vatandaşın yanına gitti. Karşısında Başbakan Yıldırım’ı gören T.T isimli vatandaş, intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalıştı ve su içirdi. “Hadi gel beraber gidelim” diyerek elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürdü ve yanına oturttu. Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

    “HER ŞEY GÜZEL OLACAK CANINI SIKMA”

    Makam aracında başlayan sohbet, düğünün gerçekleştiği salonda da devam etti. Başbakan Yıldırım, “Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah’a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak’tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma” dedi.

    Ticari taksi ile gelen T.T’nin köprünün ortasında araçtan atladığı ve göğsünden yaralandığı öğrenildi. İlk müdahale Başbakanlık doktorları tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

    Başbakan Binali Yıldırım’ın intihardan vazgeçirdiği 40 yaşındaki T.T’nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği iddia edildi.

    Etiketler: köprü , intihar teşebbüsü
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