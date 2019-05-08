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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat AYDIN/OLTU (Erzurum) (DHA)
08.05.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

'Köprüden düştüm' diye oğlunu aradı, 2 gün sonra cesedi bulundu

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Erzurum'un Oltu ilçesinde teravih namazına gitmek için evden çıkan, ilerleyen saatlerde de telefonla oğlunu arayıp köprüden düştüğünü söyleyen Halis Gül'ün (75), 2 gün sonra sulama kanalının içinde cesedi bulundu.

Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, önceki gün teravih namazına gitmek için evden çıktı. Saat 23.04'te de oğlu Gültekin Gül'ü arayarak, "Köprüden düştüm, başım kanıyor" diyen Halis Gül'den bir daha haber alınamadı.

Gültekin Gül'ün başvurusu üzerine jandarma arama çalışması başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Halis Gül'ün saat 20.00 sıralarında kaymakamlık lojmanları önünden geçerek, Ardahan'ın Göle ilçesi yönüne yürüdüğünü belirledi.

Gül'ün oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yola çıkarak yerini tespit etmeye çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre mesafedeki baz istasyonu yakınında arama yaptı. Ancak Gül'ün izine rastlanmadı.

Oltu Çayı'na düşme ihtimali de değerlendirilen Halis Gül'ü arama çalışmaları dün gün boyu devam etti. Arama kurtarma köpeği Taliska'nın da kullanıldığı aramalarda Halis Gül bulunamadı. Gece, jandarmaya ait ısıya duyarlı droneler tarafından yapılan aramalardan da sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyünde bugün saat 07.00 sıralarında hayvan otlatmaya çıkan çobanlar, Vişneli HES'in yanından geçen yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğindeki sulama kanalının içinde cesetle karşılaştı. İhbar üzerine gelen jandarma, cesedin Halis Gül'e ait olduğunu saptadı.

Yapılan incelemenin ardından Halis Gül'ün cenazesi, otopsi için Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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