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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.04.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor

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Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı’na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı - Malatya karayolunun 13. kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Sezai Çetiner’in (32) kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bulunan Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsü'nden çaya düşmüştü. Çaya düşen ve sürüklenen otomobil ile sürücüsü saatler süren aramaya rağmen bulunamadı.

AFAD ve Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri arama çalışmalarını yaklaşık 4 saat sürdürdü. Gece karanlığı ve Göksu Çayı’nın debisinin yüksek olmasından dolayı arama çalışmaları gece sonuçsuz kaldı.

Aramalara ara veren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya yeniden başladı. Sezai Çetiner’in yakınlarının gergin bekleyişi sürerken, ekiplerin çalışması devam ediyor. AFAD çay kenarında, dalgıç ekipleri ise çay içerisinde kaybolan otomobil ve sürücüsünü arıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.

Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor
Jandarma olay yerinde güvenliği sağlarken, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Otomobilin uçtuğu Küncülü Köprüsü’nün eski ve dar bir köprü olduğu, tek aracın geçebileceği genişlikte olduğu öğrenildi. Göksu Çayı'nın debisinin aşırı yağışlar nedeniyle yüksek olduğu belirtiliyor.
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor

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