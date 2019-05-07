Köprüdeki yedi ölüme takipsizlik
15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü’nde 7 ‘darbeci’ askerin ölümü üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.
Savcılık takipsizlik kararında 11 şüphelinin tespit edildiğini ve haklarında, ‘kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlatıldığını belirterek “Darbeye karşı direnen sivil kişilerin eylemlerinin meşru savunma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir kuşku bulunmamaktadır. Buna ilaveten KHK’lar ve kanunlar ile bir kısım yeni düzenlemeler de yapılmıştır” denildi.
15 Temmuz 2016’da Boğaziçi Köprüsü’nde darbeci askerler, 32 sivil ve 2 polisi şehit etmişti. Darbenin başarısız olmasının ardından vatandaşlar ve askerler arasında çıkan olaylarda 7 asker ölmüştü.
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