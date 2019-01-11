Köprüde makas atarak kaza yapmıştı! Cezası sadece 1002 TL…
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde aşırı hızla giderken makas atıp başka bir araca çarptıktan sonra takla atan sürücü A.T’ye tehlikeli şerit değiştirmekten 1002 TL ceza kesildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 22 Aralık 2018 tarihinde sabaha karşı 04.00 sıralarında, makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, aynı yönde giden kamyonet ve cipin arasından geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve cipe vurarak takla attı. Aracıyla takla atan sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıkarken, arkadan gelen başka bir araca binerek yoluna devam etti.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kazanın ardından bindiği araçtan indirilen A.T. adlı kişiye, KTK 46/2-C maddesi olan “Tehlikeli şerit değiştirmek”ten 1002 TL ceza işlemi uygulandığı bildirildi.
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