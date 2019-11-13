Köprüde katliamı SAS’lar önledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKöprüde katliamı SAS’lar önledi
GeriGündem Köprüde katliamı SAS’lar önledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Köprüde katliamı SAS’lar önledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köprüde katliamı SAS’lar önledi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Barış Pınarı harekât alanında arama-tarama ve temizlik faaliyetlerine destek veren Sualtı Savunma Grup Komutanlığı’na (SAS) bağlı timler, Resulayn yakınlarında büyük bir katliamı önledi.

Milli Savunma Bakanlığı dün Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG’nin Resulayn ile Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklandığının tespit edildiğini bildirdi. Resulayn’da bulunan, Türk Deniz Kuvvetleri’nin en seçkin birliklerinden SAS timleri hemen köprüye giderek devreye 6 anti-tank mayınından oluşan EYP tuzağını etkisiz hale getirdi. SAS’ların büyük bir sivil katliam hedefleyen terör örgütünün bu hain tuzağını boşa çıkarmasından sonra köprü yeniden yaya trafiğine açıldı.

Köprüde katliamı SAS’lar önledi

Barış Pınarı harekât bölgesine insani yardım götüren Mehmetçik, çocuklarla da sıcak bir iletişim kurdu.

SAS timleri geçen hafta da Tel Abyad’da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatını imha etmişti. Bölgede her birinde dört personel olan 4 SAS timi görev yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı bölgede şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın olmak üzere 1260 tuzağın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle