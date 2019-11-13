Köprüde katliamı SAS’lar önledi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Barış Pınarı harekât alanında arama-tarama ve temizlik faaliyetlerine destek veren Sualtı Savunma Grup Komutanlığı’na (SAS) bağlı timler, Resulayn yakınlarında büyük bir katliamı önledi.
Milli Savunma Bakanlığı dün Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG’nin Resulayn ile Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklandığının tespit edildiğini bildirdi. Resulayn’da bulunan, Türk Deniz Kuvvetleri’nin en seçkin birliklerinden SAS timleri hemen köprüye giderek devreye 6 anti-tank mayınından oluşan EYP tuzağını etkisiz hale getirdi. SAS’ların büyük bir sivil katliam hedefleyen terör örgütünün bu hain tuzağını boşa çıkarmasından sonra köprü yeniden yaya trafiğine açıldı.
Barış Pınarı harekât bölgesine insani yardım götüren Mehmetçik, çocuklarla da sıcak bir iletişim kurdu.
SAS timleri geçen hafta da Tel Abyad’da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatını imha etmişti. Bölgede her birinde dört personel olan 4 SAS timi görev yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı bölgede şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın olmak üzere 1260 tuzağın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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