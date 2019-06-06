Bayram dönüşü köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak?
Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine kısa zaman kala, dönüş için yola koyulmaya hazırlanan vatandaşlar, köprü ve otoyolların kaç gün ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü'nün kullanmak isteyenler, konu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, bayram dönüşü köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Köprü ve otoyollarda HGS ücreti kesiliyor mu?
Ramazan Bayramı'nda dönüş için yola çıkacak olanların 'Köprü ve otoyollar kaç gün ücretsiz?' sorusu gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak." açıklamasında bulunmuştu. Peki, hangi yollar kaç gün ücretsiz olacak? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
KÖPRÜ VE OTOYOLLAR KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.
Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğini kaydetti.
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