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    Köprü saat kaçta trafiğe açılacak?

    Hürriyet Haber
    15.07.2018 - 18:19 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan vatandaşlarımız adına düzenlenen tören nedeniyle, köprü bir süreliğine trafiğe kapalı olacak. Peki, köprü saat kaçta trafiğe açılacak?

    İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile beraber 15 Temmuz kutlamalarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelerek incelemelerde bulundu. Kutlamalar kapsamında İstanbul’da bazı yolların trafiğe kapatılırken saat 14.00’dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, araç ve metrobüs trafiğine kapalı olacak.

    KÖPRÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü öğlen saat 14.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan etkinliklerin bitmesinin hemen ardından köprü trafiği açılacak ve geçişler serbest olacak.

    Etiketler: köprü trafiğe ne zaman açılacak
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