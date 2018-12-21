Köprü cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelen ilk bilgilere göre yasa teklifinde 10 madde yer aldı. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de yaptığı açıklamasında yeni yılda trafik cezalarında artırım olmayacağını söyledi. Muş, “Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki trafik cezalarında artırım yok.” ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle