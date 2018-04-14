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    Köprü ayaklarına erken müdahale merkezi

    Turan YILMAZ/ANKARA
    14.04.2018 - 01:12 | Son Güncelleme:

    SAYIŞTAY’ın, Boğaz’daki kaza ve kıyı yangınlarına yönelik ‘erken müdahale merkezleri’ oluşturulması önerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

    Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hesaplarının görüşüldüğü Meclis KİT Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında Boğaz’daki gemi kazası da tartışılırken, Sayıştay’ın şu önerisi gündeme geldi:

    “Yaşanabilecek deniz kazalarına ve kıyı yangınlarına daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için hassas, çevresel ve ekolojik özellikler ile tarihi ve kültürel özelliklere sahip Boğaz’ın kritik bölgelerinde ve köprü ayaklarının bulunduğu mahallerde römorkörlerin yanaşabileceği ve çevre ekipmanlarının konuşlanabileceği ilave yer tahsisi yapılması konusunda çaba ve girişimlerin bulunması.”

    CHP Milletvekili Emre Köprülü de “Sayıştay’ın tavsiyesinden çok kısa bir zaman sonra bir kaza olmuş. Sayıştay’ın önerisi doğru” dedi. 

    Etiketler: Boğazlar , gazetehaberleri , gündem
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