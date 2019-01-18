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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
18.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın: Komşum olmasa öldürmüşlerdi

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KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu kafa derisinin üçte ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat Karaman'ın (56) Konya'daki tedavisi sürüyor. Kızını okul servisine bindirip, evine dönmek isterken 9 köpeğin saldırısına uğradığını ifade eden Karaman, ''Birden üzerime saldırıp elbiselerimi parçaladılar. Köpekler vücudumda kan bırakmamış. Kızım yanımda olsaydı ona da saldırabilirlerdi. Bana yardıma gelen komşum olmasaydı orada ölmüş olabilirdim" dedi.

Boztepe ilçesi Çevirme Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Sebahat Karaman, 10 Ocak Perşembe günü, liseye giden kızı Fatma Karaman'ı (18), saat 07.00 sıralarında evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde okul servisine bindirdi. Ardından evine dönmek üzereyken 9 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyup yardıma koşan komşusu sayesinde köpeklerin elinden kurtulan ve kanlar içinde kalan Karaman, çağrılan ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'KOMŞUM OLMASA ORADA ÖLEBİLİRDİM'

Saldırıda kafa derisinin üçte ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat Karaman'ın, plastik cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden Karaman, yaşadığı saldırı anını anlattı. Karaman, şöyle konuştu:

''Ben, kızımı okul servisine bindirmek üzere evden çıktım. Kızımı servise bindirdikten sonra eve dönerken, köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler bir anda üzerime atıldı. Elbiselerimi dahi yırttılar. Bana yardıma gelen komşum olmasaydı, orada ölmüş olabilirdim. Ambulansla beni hastaneye götürdüler. Köpek sahipleri köpekleriyle ilgilenmiyor. Orada başka birine de saldırıp öldürebilirlerdi. Yanımda kızım da olabilirdi. Köpekler vücudumda kan bırakmamış.''

Kendisine saldıran köpeklerden bazılarının sahibini tanıdığını belirten Karaman, köpeklerin sahibini daha önce da uyardığını ve uyarılara aldırış etmediğini ileri sürdü.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Annesi Sebahat Karaman'ın yanında refakatçi olarak kalan Bahadır Karaman da (25), annesinin daha önce aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti. 9 köpeğin saldırmasıyla annesinin yere düştüğünü ifade eden Bahadır Karaman, ''Annem köpekleri fark etmiş; fakat eve yetişemeden köpeklerin saldırısına uğramış. Köpekler anneme saldırıp yere düşürmüşler. Daha sonra diğer köpekler de gelmiş. Annem çok kötü yaralanmış. Kolu, bacakları ve belinden yaralanmış, Kafasında deri kalmamış. Daha önce köpeklerin sahipleri defalarca uyarıldı. Bundan önceki yıllarda da ufak çiziklerle köpeklerden kurtulan köy sakinleri var. Annem, şu an çok daha vahim durumda'' diye konuştu.

Aynı köpeklerin kendisine de saldırdığını belirten Karaman, ''Orada bir çocuk da bu saldırıya uğrayabilirdi. Bu tamamen köpek sahibinin sorumsuzluğudur. Defalarca söylememize rağmen köpeklerini bağlamadı" dedi.

BACAĞINDAN ALINACAK DERİ PARÇALARI, KAFASINA YERLEŞTİRİLECEK

Sebahat Karaman'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, Karaman'ın ilk geldiğinde şokta olduğunu kaydetti. Vücudunun birçok yerinde açık yaraların bulunduğunu ifade eden Savacı, ''Açık yaraları vardı. Bu yaralara vakum tedavisi uyguladık. Şuan gayet iyi durumda. Vücudunun her yerinde ısırık ve kanama mevcuttu. Kafasındaki saç derisinin üçte ikisi yok. Bacağından deri alarak başının da tedavisini yapacağız. Hastamızı yakında ameliyata alacağız. Hastamız iki gün yoğun bakımda yatmıştı. Dirençli biri olduğu için sağlığı iyiye gidiyor" diye konuştu.

 

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