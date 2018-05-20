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    Köpeklerin saldırdığı karaca yavrusuna Bakanlık sahip çıktı

    ANKARA (AA)
    20.05.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtardığı bir haftalık karaca yavrusuna, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü sahip çıktı. Küçük karaca, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tabiata bırakılacak.

    Fotoğraf: Arşiv

    AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sinop'un Erfelek ilçesi Horzum Köyü'nde, duyarlı vatandaşlarca bir karaca yavrusunun köpeklerden kurtarıldığı bilgisini alan DKMP ekipleri, bir veteriner hekimle olay yerine gitti. Ekipler tarafından vatandaşlardan teslim alınan küçük karaca, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Muayenede karacanın yaklaşık bir haftalık olduğu, açlıktan güçsüz kaldığı tespit edildi.

    Hemen beslenen ve koruma altına alınan karacanın bakım ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu sürecin ardından karaca yavrusu yeniden doğaya bırakılacak. Türkiye'nin kuzey ve güneyindeki yaprak döken ormanlarda ve çalılıkların bulunduğu otlaklarda yaşayan, taze sürgün, tomurcuk, yaprak ve otlarla beslenen karacalar, Bakanlık tarafından korunan türler arasında yer alıyor.

    Etiketler: Köpek , gündem
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