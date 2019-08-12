Köpekbalıklarına tahsisli koy

Marmaris’in kıyılarında geçtiğimiz mayıs ayında görüntülenen köpekbalıkları büyük ilgi ve heyecan uyandırmıştı. Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bölgedeki köpekbalıklarını markalamak için harekete geçti. Bölgedeki köpekbalıklarının yüzgeçlerine çip takılarak rotaları uydudan takip edilecek. Bölgede köpekbalıklarına yönelik bakanlıkla ortak proje yürüten Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, köpekbalıklarının görüntülendiği bölgenin yakınındaki Boncuk Koyu’nun, Akdeniz’de kum köpekbalıklarının üreme alanı olarak bilinen tek yer olduğunu belirtti. Kızılkaya “Koyda her türlü balıkçılık ve dalış yasak, koy bir anlamda köpek balıklarına tahsisli, uydu vericisi takılarak bütün hareketleri takip edilecek” dedi.

Köpekbalıkları koyda gezmeye devam ediyor. Bu fotoğraflar proje kapsamında geçen hafta Boncuk Koyu’nda çekildi.

NİSAN VE MAYISTA GELİYORLAR

Akdeniz’in yanı sıra, Hint ve Pasifik okyanusları da bilinen diğer yaşam alanları. Nisan ve mayıs aylarında Boncuk Koyu’na akın eden köpekbalıkları, üreme döneminin ardından bölgeden ayrılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bölgedeki köpekbalıklarına yönelik bir proje yürütüyor. Projenin ortağı ise Akdeniz Koruma Derneği. Bölgedeki köpekbalıklarının mevsimlik hareketleri ve diğer detaylar Akdeniz Koruma Derneği ve bakanlık uzmanları tarafından takip ediliyor. ‘Kum Köpek Balığı Koruma ve İzleme’ projesi kapsamında, koyun kuzey tarafı 2006’da ‘Çekirdek Koruma Alanı’ olarak belirlenmiş ve her türlü seyir, balık avcılığı, scuba, serbest dalış ve demirleme faaliyetlerine yasaklanmış. Bu kapsamda koya yerleştirilen sualtı kameralarıyla köpekbalıklarının hareketleri görüntüleniyor. Uzmanlara göre koya tatlısu akışının olması ve deniz çayırları köpekbalıklarının ilgisini çekiyor.

TEHLİKE ALTINDALAR

Koydaki projeyi yürüten Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya şunları anlattı: “Koya gelen kum köpekbalıkları, 1.5-2 metreye kadar büyüyebiliyorlar. Nisan ve mayıs aylarında geliyorlar. Suyun sıcaklığına bağlı olarak, yıl boyunca da ara ara görebiliyoruz. Yaklaşık 5 yıldır yaptığımız incelemelere göre su sıcaklığı 26 dereceyi geçince köpekbalıkları gelmiyor. Daha serin olan derin sulara gidiyorlar. Bu bölgede ağustos ayından eylül ortalarına kadar sıcaklık 26 derecenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla köpekbalıkları bu dönemde koydan ayrılıyorlar. 1987’den beri oradaki köpekbalıklarını gidip gözlemliyorum. Her yıl dünyada 100 milyondan fazla köpekbalığı öldürülüyor. Çok büyük tehlike altındalar. Köpekbalıklarının önemi çok büyük. Çünkü besin zincirinin en üstündeler. Bu havyanların besin zincirinden çekilmesi sistemi bozuyor. Köpekbalıklarının olmadığı yerlerdeki resiflerde hastalık oluyor. Üstteki balığı aldığınızda, aşağıda çok şey değişiyor. Köpekbalığı, fok gibi hayvanlar deniz ekosistemi için çok önemli.”

AKRABALARI DA BURADA YAŞIYOR

Kızılkaya’nın verdiği bilgiye göre Boncuk koyunda köpekbalıklarının yanı sıra, vatoz, orfoz da yaşıyor. Kızılkaya, “Boncuk Koyu’na yakın başka bir alan var. İngiliz Koyu denilen bu koy da balıkçılığa kapalı. Orada yasak avcılık yapan bir balıkçı teknesinin ağına el koyduğumuzda 20 kadar yavru köpekbalığına rastlamıştık. Demek ki yavrular doğduktan sonra balığın bol olduğu korunan alanlara gidiyor. Bu da korunan alanların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Orada balıkçılık yapılmaması bu hayvanların hayatının devamı açısından çok önemli” diyor.