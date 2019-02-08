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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CAN MERAL/ BODRUM (Muğla) (DHA)
08.02.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Köpek saldırısından kaçarken feci ölüm

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Köpek saldırısından kaçarken feci ölüm

Muğla’nın Bodrum ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçmak isterken yola çıkan inşaat işçisi Onur Sağır (25), çimento yüklü TIR'ın altında kaldı. Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum-Milas kara yolu Kumköy kavşağında saat 07.00 sıralarında B.S.'nin kullandığı 48 LF 624 plakalı çimento yüklü TIR, inşaat işçisi Onur Sağır ile bir sokak köpeğine çarptı. Yaralanan Sağır, olay yerine çağrılan ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Onur Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan köpek ise acı içinde kaçarak, gözden kayboldu. Antalya'dan bölgedeki bir inşaatta çalışmak için geldiği belirlenen Sağır'ın valizi de yol kenarında bulundu.

Kazanın Onur Sağır'ın kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken aniden yola fırlaması üzerine meydana geldiği belirlendi. Polis, TIR şoförü B.S.'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kaldı
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