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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
05.01.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Kayseri'deki vahşetin ardından o eve baskın!

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Kayseri'deki vahşetin ardından o eve baskın!

Kayseri’de 25 köpeğin saldırısı sonrasında feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer’in cenazesi sonrası belediye ekipleri o köpeklerin beslendiği öğrenilen eve baskın yaptı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaklaşık 25 köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Özer'in cenaze töreni sonrası, belediye ekipleri, bölgede köpek beslediği belirlenen Hacılar Hayvan Hakları Derneği Başkanı Serpil Sultanoğlu'nun evine baskın yaptı. Şikayet üzerine polis ekipleri eşliğinde yapılan baskında, bahçede ve evde bulunan yaklaşık 20 köpek, belediye görevlileri tarafından alınarak, bir kamyonla Hayvan Barınma Merkezi'ne götürüldü. Serpil Sultanoğlu da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

'CEBİMDE TORPİL TAŞIYORUM'

Olayın yaşandığı mahallede oturan Ercan Aslı, köpek saldırılarına cebinde taşıdığı torpil ile önlem aldığını belirterek, şunları söyledi;

"Çocuklarımız akşamları korkudan uyuyamıyor. Defalarca video çekip atmamıza rağmen bizi duyan olmadı. Her seferinde 'hayvan hakları' dediler. Arkamda bulunan evden 20'ye yakın köpek çıktı. Köpekleri besledikleri için köpekler mahalleden gitmiyor. Devamlı köpek sayısı artıyor. Biz şikayetçi olduk ama 'siz karışamazsınız' cevabını aldık. Gidip belediyeye şikayet ettik ama oradan da bize herhangi bir dönüş olmadı. Bu yoldan ben de her gün gelip geçiyorum ve her geçtiğimde köpek saldırısına uğruyorum. Cebimde torpil taşıyorum. Akşamları buradan geçerken torpil atmadan geçemiyorum."

Mehmetin cenazesinde gerginlik
Mehmet'in cenazesinde gerginlik

Kayserideki vahşetin ardından o eve baskın

Kayserideki vahşetin ardından o eve baskın

Kayserideki vahşetin ardından o eve baskın


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