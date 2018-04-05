Köpek öldü kavga bitmedi

Yeşilköy’de bir apartmanın bahçe katında eşiyle birlikte oturan 46 yaşındaki Moldova uyruklu Jeorjeta K. ile üst kat komşusu 54 yaşındaki Nergiz A. köpeği yüzünden 23 Ağustos 2016’da kavga etti. İddiaya göre bahçede branda düzenleyen Nergiz A. yanına gelen köpeğe elindeki ucu çivili sopayla vurdu. Köpeğine şiddeti önlemeye çalışan sahibine de aynı sopa ile saldırdı. Jeorjeta’nın polis çağırmasıyla konu adliyeye taşındı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, birbirlerini sopayla basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladıkları, müşteki şüpheli Jeorjeta K., müşteki şüpheli Nergiz A.’ya “Dur daha neler göreceksin” dediği belirtildi. Jeorjeta K.’nın ‘basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla ‘tehdit’ suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenirken, Nergiz A.’nın ise, “basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenerek dava açıldı.

'BÜTÜN GÜN KEDİLERE DE EZİYET ETTİ'

Bakırköy 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Jeorjeta K. avukatı Muammer Küçük ve Nergiz A. katıldı. Jeorjeta K. savunmasında, “Bahçede komşumla oturuyordum, yaşlı çok iyi duymayan ve iyi görmeyen köpeğim vardı. Nergis hanım da bir başka komşu ile bahçedeydi, branda onarıyorlardı, bütün gün orada bulunan kedilere sopa ile sürekli vurup eziyet ettiği için ben köpeğimin onların yanına gitmemesine dikkat etmeye çalıştım. Ancak bir ara nasıl olduysa köpek onların yanına gitmiş. Gidip almaya çalışırken sopa ile köpeğe vurmaya başladığını gördüm. Ben de buna engel olmak için sopayı elinden almaya çalıştım. Bu kez o sopa ile hınçla bana vurdu. Aramızda hiç bir konuşma geçmedi. Ben hiç bir şekilde ona vurmadım, sadece sopayı elinden almaya çalıştım. Onda da başarılı olamadım, şikayetçiyim” dedi. Jeorjeta K.’nın avukatı Muammer Küçük, iddianameyi hazırlayan savcı hakkında, “Sahipli bir köpeğin darp edilmesi ile ilgili TCK 151/1 maddesi değerlendirmemiştir. Biz bu hususta da suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘VURMADIM, İTELEDİM’

Nergiz A. ise, “Elimdeki sopa değildi, fırça sapıydı. Arkadaşımla sarkan çiçekleri elimdeki sapla toparlayıp çitin arasına yerleştiriyorduk, Bu sırada köpek yanımıza gelince fırça sapının ucu ile ‘hadi git’ diyerek iteledim, vurduğum doğru değildir. Köpeğin bir suçu yok niye vurayım? Vursam zaten ölürdü. Küçük bir şeydi bunun üzerine bir hışım ile benim üzerime geldi. Sopayı benim elimden çekmeye çalıştı, ben de bana vurmasın diye vermedim. Çekiştirdik, ben bırakınca onun omzuna değdi. Fırça sapının üzerindeki çivi de benim elimi yaraladı. Ayrıca köpek bütün gün bahçede geziyor, kör olsa öyle gezebilir mi? bu da doğru değildir. Şikayetçi değilim” şeklinde konuştu.

Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelenirken davanın görüldüğü zaman içerisinde sahibinin uğruna mahkemelik olduğu köpek kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.