Köpek katliamına 10 yıl hapis

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinin Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi’nde, geçen yıl nisan ayında 16 sokak köpeği zehir verilerek öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin Musa Devran, Levent Özcan ve Aydın Gölge tarafından zehirli tavuk yedirilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma sonunda haklarında ‘sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme’ ve ‘çevreyi kasten kirletme’ suçlarından dava açılan üç kişinin yargılanmasına dün devam edildi. Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte üç sanığın da tutuklanmasına hükmetti.