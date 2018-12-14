Köpek havlamaya başlayınca fark ettiler! Şaşkına döndüler
Adana'da bir köpeğin yeşillik alana bakarak havladığını fark eden vatandaş, gittiğinde eski bir kuyuya düşen ineği fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği düştüğü kuyudan çıkardı. Köpek ise kurtarılan ineğin peşinden ayrılmadı.
Olay, Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kime ait olduğu bilinmeyen dana, yol kenarında kapağı açık unutulan rögardan düştü. Bu sırada bir sokak köpeği, rögarın başında havlamaya başladı. Yolda yürüyenler köpeğin yanına gelince mahsur kalmış danayı gördü. Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Danayı düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine kepçe getirdi.
KÖPEK PEŞİNDEN AYRILMADI
Ekipler, kepçeyle rögar kapağını kırarak genişletti. Daha sonra dana kırılan yerden halat ve vinç ile çıkarıldı. Kurtarma ekipleri, korkan danayı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Sokak köpeği ise kurtarılan dananın peşinden ayrılmadı.
Olay yerindeki vatandaşlar, köpeğin rögar başında havladığını görünce gelip, danayı gördüklerini söyledi. Sakinleşen dana daha sonra, hayvan barınağına götürüldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle