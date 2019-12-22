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Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)
22.12.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası

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Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası

Elazığ'da köpek dövüştüren 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde köpek dövüşü yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, köpek dövütştüren 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Köpekler koruma altına alınırken, bu kişilere toplam 6 bin lira para cezası kesildi.

 

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