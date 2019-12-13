Köpeğini kalasla dövdü! Vahşet görüntülendi
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
Hayvanlara yönelik şiddet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde Hasan A. adlı şahıs bahçesindeki tavuğu yediği için köpeğini eline aldığı kalasla dövdü. O anlar ise Hasan A.’nın bir komşusu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrasında jandarmanın harekete geçeceği ve şahsı gözaltına alacağı bilgisine de ulaşıldı.
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