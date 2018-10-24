Köpeğine suni teneffüs yapınca ölümden döndü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKöpeğine suni teneffüs yapınca ölümden döndü!
GeriGündem Köpeğine suni teneffüs yapınca ölümden döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.10.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Köpeğine suni teneffüs yapınca ölümden döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köpeğine suni teneffüs yapınca ölümden döndü!

Aydın'da sokağa bırakılan zehirli kemikleri yiyen 10 aylık Sibirya kurdu "poyraz" öldü. Zehir çok güçlüydü. Öyle ki, köpeğinin çırpınışlarını görüp suni teneffüs yapan doktor Çağlar Doğrul da zehirlendi. Doğrul’un ağzına bulaşan zehir az kalsın onu da öldürüyordu.

Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli olan doktor Çağlar Doğrul köpeği Poyraz ile gezmeye çıktı ve o andan sonra hayatının en zorlu anlarını yaşadı. Doğrul sahibi olduğu Sibirya kurdu olan ‘Poyraz’ Malazgirt Meydanı’ndaki bir torbanın içindeki zehirli kemikleri yedi ve fenalaştı.

NTV'nin haberine göre; Doktor Çağlar Doğrul, köpeğini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı ancak başarılı olamadı. Köpeği can çekişirken kendisinin de zehirlendiğini anladı. İlk olarak görev yaptığı hastaneye giden Doğrul’un durumu ciddi olduğu için oradan Aydın Menderes Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Yapılan araştırmanın ardından kemiklerin üzerine dökülen zehrin çok kuvvetli olduğu anlaşıldı. Ancak zehrin türünün Poyraz’ın otopsisi sonucu belli olacak.

Doktor Çağlar Doğrul köpeği birlikte yaşadıkları o anları şöyle anlattı:

Köpeğime müdahale ederken zehir bana da bulaştı. Ondan sonra bende de çarpıntı, bulantı ve kusma olunca Aydın Devlet Hastanesi’ne başvurdum.  

Şüpheli bir besini yedikten bir 20 dakika sonra aniden kendiliğinden kasılmaları ve epilepsi nöbeti gibi bir nöbeti oldu. Ardından can havliyle yere yığılınca ben de onu tekrar döndürmek için müdahalede bulundum fakat maalesef başarılı olamadım. Suni teneffüs yaparken bulaşmış bana da zehir. Eğer çok az daha bulaşsaydı beni de aynı şekilde kaçınılmaz bir ölüm bekliyordu.

Benden aldılar maalesef can dostumu, yoldaşımı, biricik arkadaşımı benden aldılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması

Taksici isyan etti! Kenara çekip hüngür hüngür ağladı

Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' tepkisi: Şimdi mi aklınıza geldi?

Kim olduğunu vali açıkladı! Japonya'dan heyet gelmişti