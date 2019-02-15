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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
15.02.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen sürücü serbest!

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Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen sürücü serbest!

Edirne'nin Keşan ilçesinde ölü olduğunu iddia ettiği köpeği iple otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürürken görüntülenen sürücü B.Ç. (40) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

Keşan ilçesinin Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan B.Ç., Çarşamba günü çiftlikte öldüğünü öne sürdüğü sokak köpeğini gömmek üzere iple otomobilin arkasına bağlayarak sürüklemeye başladı. B.Ç., Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiğinde başka bir aracın sürücüsü Murat Ekşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekşi, otomobil sürücüsüne de tepki gösterdi. Murat Ekşi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi oldu.

Polis, plaka üzerinden sürücü B.Ç.'ye ulaştı. Emniyete çağrılan B.Ç. ifadesinde, sokak köpeğinin uyuz hastalığından telef olduğunu, çürümeye ve kokmaya başladığını, durumu Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdiğini, ancak ilgilenenin olmadığını öne sürdü.. B.Ç., hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmaması için köpeği çöpe atmak için yola çıktığını, tepki görünce de paniğe kapılarak, yol kenarına bıraktığını kaydetti. B.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polisin B.Ç. hakkında hazırladığı tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin sürüklenirken ölü olup olmadığının belirlenmesinin ardından B.Ç.'ye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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