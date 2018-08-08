Köpeği için para vermeyen annesini döven genç kızın 10 yıl hapsi istendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKöpeği için para vermeyen annesini döven genç kızın 10 yıl hapsi istendi
GeriGündem Köpeği için para vermeyen annesini döven genç kızın 10 yıl hapsi istendi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Hayati ARIGAN /İSTANBUL, (DHA)
08.08.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Köpeği için para vermeyen annesini döven genç kızın 10 yıl hapsi istendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köpeği için para vermeyen annesini döven genç kızın 10 yıl hapsi istendi

İSTANBUL'da köpeğini veterinere götürmek için annesinden zorla para alan M.Y. adlı genç kız hakkında 'yağma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde anne kızı karşı karşıya getiren süreç şöyle anlatıldı;

Sarıyer'de 4 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında M.Y.(23) köpeğinin aşının son günü olduğunu belirterek annesi Ş.Y.'den(49) para istedi. Annesi para vermeyeceğini söyledi. M.Y. kollarından tutup saçını çektiği annesinin çantasını alarak köpeğiyle evden çıktı. Annenin kızından şikayetçi olması üzerine M.Y. hakkında yağma suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BENİ SARSARKEN BİR YANDAN TOKAT ATIYORDU"

Kızını 2014'te Paris'e üniversite eğitimi için gönderdiğini belirten Ş.Y.'nin polise verdiği ifadede, "Köpeğini veterinere götürmek için para istedi. 'Babandan isteseydin, sana para vermeyeceğim' deyince saldırmaya başladı. Beni sarsarken bir yandan tokat atıyordu. Evdeki çantamı alarak kaçtı. Paris'ten döndükten sonra iyi değildi. Tedaviyi kabul etmedi. Öz kızıma babası ve ben şiddet uygulamadık. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

"ANNE KIZ ARASINDA OLAN ŞEYLER"

Köpeğinin aşısının son günü olduğunu belirten M.Y. ise babasının ofisine para almak için gittiği ama babasının ofiste olmadığını ifadesinde belirtti. Eve dönerek annesinden para istediğini belirten M.Y., "Para vermesi konusunda ısrar ettim. Ama fiziki müdahalede bulunmadım. Israr edince annem saçlarımdan tuttu ve çekti. Ben yinede müdahale etmedim. Evimizde çalışan H.Y. beni annemin elinden aldı. Anne kız arasında olan şeyler, şikayetçi değilim" dedi.

"YANLIŞ ŞEYLER YAPIYORSUN"

Olayın tanığı evin hizmetçisi H. Y., M.Y.'nin yatak odasında annesini sarstığını belirterek, "Ş.Y. beni yardıma çağırdı. Ben 'Kızım yanlış yapıyorsun' deyince 'Para versin bırakayım' dedi. Annesinin saçını çekip yüzüne tokat attı. Annesini çantasını aldıktan sonra köpeğini alarak gitti" dedi.

M.Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

Bir baba oğluna nasıl bunu yapar! Zincirle bacaya bağladı

İzmir'de ilginç olay! Tırnağını çektirdi hayatı karardı

CHP'de kritik toplantı başladı! Gözler o saatte