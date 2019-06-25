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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.06.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Köpeği günlerce nehir kıyısında beklemiş

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Köpeği günlerce nehir kıyısında beklemiş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 11 gün önce hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışması 7 ilden 200 kişilik ekiple karadan ve havadan sürüyor. Eroğlu’nun olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen köpeğinin arama çalışmalarının sürdüğü bölgede 5- 6 gün boyunca nehir kıyısında beklediği ortaya çıktı.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda Munzur Nehri kıyısında Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in bulunması için aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

ACI GERÇEK CEP TELEFONUNDA

Ovacık'tan İstanbul'a giden bir kişi, yolda cep telefonuyla çektiği manzara görüntülerini izlerken seyahat ettiği otobüsün açılan bagaj kapağının bir kişiye çarpıp Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğunu gördü. Bu kişinin savcılığa teslim ettiği görüntülerden yola çıkılarak nehre düşen kişinin Engin Eroğlu olduğu saptandı.

BÖLGEDE KAN İZİNE RASTLANDI

Aynı bölgede inceleme yapan jandarma, kan izi ve otobüse ait parçalar buldu. Bunun üzerine otobüs şoförü E.S., İstanbul'da gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen E.S, jandarmaya verdiği ifadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat'ta tamir ettirdiğini söyledi. E.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay yerindeki kan örnekleri ile Engin Eroğlu'nun babası ve kardeşlerinden alınan numuneler, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonrası DNA uyuştuğu belirlendi.

Köpeği günlerce nehir kıyısında beklemiş
7 İLDEN 200 KİŞİLİK EKİP ENGİN'İ ARIYOR

Engin'in Munzur Nehri'ne düştüğü belirlenmesiyle arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Kayseri, Şırnak, Elazığ ve Tunceli'de görevli 200 kişilik ekip arama çalışmalarını 45 kilometrelik alanda sürdürüyor. Jandarma arama kurtarma timleri Munzur Nehri'nde AFAD, karayolları, DSİ, itfaiye, polis ve jandarma özel harekat ekipleriyle UMKE, dağcılar ve çok sayıda gönüllü ise arazide arama yapıyor. Kızılay ise bölgeye getirdiği araçta arama çalışmalarına katılan ekipler için yemek ve içecek sağlıyor.

KÖPEĞİ NEHİR KENARINDAN AYRILMADI

Engin Eroğlu'nun, çobanlık yaparken yanından ayırmadığı köpeği de arama çalışmaları sırasında ekipleri yalnız bırakmadı. Köpek, ilk 5- 6 günlük arama çalışması boyunca olayın meydana geldiği bölgeden ayrılmadı. Köpeğin, Engin'in Munzur'a düştüğü anda da yanında olduğu bildirildi.

KEÇİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Bu arada Eroğlu'nun sosyal medya hesabında 'Yabanda doğum yapan keçinin ceremesini sadece köyde yaşayan bilir' mesajıyla paylaştığı, doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Köpeği günlerce nehir kıyısında beklemiş

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