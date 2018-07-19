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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)
19.07.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Köpeği demirle dövdüğü öne sürülen sanık suçlamaları reddetti

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Köpeği demirle dövdüğü öne sürülen sanık suçlamaları reddetti

MUĞLA’nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir koltuk döşemecisinin beslediği köpeği, demir çubukla dakikalarca dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Ö. (59), hakim karşısına çıktı. Efe Ö., suçlamaları kabul etmedi.

Taşyaka Mahallesi Fethiye Sanayi Sitesi’nde koltuk döşemecisi Adnan Özal’ın oğlu Yasin Özal’a ait ’Cesi’ adlı köpek, 2017 yılı Kasım ayında demir çubukla dakikalarca dövüldü. İş yeri çalışanı Volkan Alaşan, sabah işe geldiğinde köpeği kanlar içinde buldu. Alaşan, köpeği hemen bir veterinere götürdü. Kafasına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında yaralar bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeğin dövülmesinin, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, köpeği dövdüğü iddia edilen Efe Ö.’yü gözaltına aldı. Efe Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Fethiye 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Köpeğe zarar vermekten 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Efe Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Adnan Özal, oğlunun dövülerek yaralanan ’Cesi’ adlı köpeği ile adliye binası dışında bekledi. Duruşmada köpeğin sahibi Yasin Özal yer almazken, avukatı Cemil Kaşlı katıldı. Sanık Efe Ö., suçlamaları kabul etmeyerek köpeğe vuranın kendisi olmadığını söyledi. Duruşma, köpeğin sahibi Yasin Özal’ın dinlenmesi için ertelendi.

AVUKAT CEMİL KAŞLI: CESİ TRAVMA GEÇİRDİ

Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Cemil Kaşlı, "Cesi’ye vuran kişinin o olduğu açıkça tespit edilmiştir. Yaralanan Cesi bu olaydan dolayı bayılmış, günlerce travma yaşamıştır. Hem maddi hem manevi olarak travma dolayısıyla değer kaybettiğini anlamış bulunuyoruz. Bunun sosyal medyada ve ulusal basında yer alması nedeniyle toplumda tepki uyandırmıştır. Bu nedenle yargılamayı sonuna kadar takip ediyoruz" diye konuştu.

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