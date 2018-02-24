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    O canavar bulundu

    DHA
    24.02.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    EDİRNE’de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen minibüs sürücü M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. M.K., kendisine ait olduğunu belirttiği köpeğe işkence yapmadığını söyledi.

    Edirne’nin Keşan ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesi karayolunda, dün kullandığı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücünün kimliğini tespit edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin bağlandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsünün M.K., olduğunu ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde oturduğunu saptadı.

    O canavar bulundu

    Polisin iletişim kurup emniyete davet ettiği M.K., kangal cinsi köpeğin kendisine ait olduğunu kaybolduğunu belirterek, "Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait" dedi.

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    Keşan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, pazartesi günü emniyete davet edilen sürücü M.K., hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.

    Etiketler: köpeğe işkence , edirnede köpeğe işkence , son dakika köpeğe işkence , son dakika
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