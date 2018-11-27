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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.11.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Köpeğe işkenceye ibretlik ceza

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Köpeğe işkenceye ibretlik ceza

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilinin arkasına bağlayarak sürükleyen kişiye verilen 2 yıl hapis cezası, bir yıl motorlu taşıt kullanmama ve 6 ay Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde çalışması koşuluyla ertelendi.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan sanık Ramazan D, davaya konu olan köpeği dört yıl önce sokakta bulduğunu, sahiplendiğini ve bakımını yaptığını söyledi. 

Olay günü evdeki ipini kopararak kaçan ve çarşıda bulduğu köpeğini, otomobilin bagajına koyarak eve götürmek istediğini savunan Ramazan D, "Tek hatam köpeğin ipini otomobilin çeki kancasına bağlamak oldu. İp uzun olduğundan bagaj kapanmadı. Yol çakıllı ve tozlu olduğu için köpeğin düştüğünü görmedim. Araç kornalarıyla köpeğin düştüğünü fark ettim." dedi. 

Ramazan D, köpeği yaklaşık 200 metre mesafedeki evine götürdüğünü, veterinerden aldığı ilaçlarla da bakımını yaptığını ifade etti. 
Hakimin "Otomobil boş olduğu halde köpeği neden içeriye değil de bagaja koydunuz?" sorusuna Ramazan D. "Köpeğimi daha önce de Çobanisa Mahallesi'ndeki araziye götürüyordum. Köpek orada yabani hayvanlardan mahsullerimi koruyordu. Buraya götürürken de bagaja bırakıyordum. Kendisi zaten bagaja binmeye alışkın. Mahallemde bir kişi bu hareketi kasıtlı yaptığımı söylerse verilecek her türlü cezaya razıyım. Bu köpek, benim evladım gibi. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüm." karşılığını verdi. 

Hakim, Ramazan D'ye "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. 
Bir yıl motorlu taşıt kullanımından men edilen ve ehliyetine el konulan Ramazan D'nin cezası, 6 ay Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde çalışması suretiyle ertelendi. 
Ramazan D'nin, 26 Temmuz'da, Fethiye-Antalya kara yolu Bekçiler Mahallesi'nde, köpeğini otomobilin arkasında sürükleme anının görüntüsü sosyal medyada tepki çekmişti. Gözaltına alınan Ramazan D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 
Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavisi tamamlanan ve "Aslan" adı verilen köpek, Fethiye Belediyesi zabıta birimine teslim edilmişti. 

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