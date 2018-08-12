'Koparırız' mesajları

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Ünye’de Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Gerek fındıkları zarara uğrayan, gerek evleri zarar gören kim varsa valiliğin hasar tespit çalışmaları sonrasında süratle zararların ödeneceğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:



TIRAŞ EDİLEN SAKAL GÜR ÇIKAR

“Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür, bu millet inançlıdır, ve bu millet evelallah düştüğü yerden çok farklı kalkar. Tıraş edilen sakal çok daha gür çıkar. Hiç bundan endişeniz olmasın. Eyvah dolar yok demeyin ha! Bu işimizin bizim dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var rahat olun. Gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, Euro’lar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası’na çevirelim ve bunlara en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor.



BİZ TEHDİTTEN ANLAMAYIZ

Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuk dilinden anlarız. Biz haktan anlarız, hukuktan anlarız ama böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler hak neyse hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. Şu anda ‘Şunu vermeyeceğiz bunu vermeyeceğiz..’ Ya senin olsun, verme. Bizde olanlar bize yeter. Bazıları çekiniyor, korkuyor ‘Halimiz ne olacak?’ Ne olacak ya halimiz, biz neleri gördük. Göreve geldiğimizde bizim IMF’ye 23.5 milyar dolar borcumuz yok muydu? 2013’te biz bunu sıfırlamadık mı? Merkez Bankası’ndaki döviz rezervi 27.5 milyar dolar değil miydi? Biz bunu 136 milyar dolara kadar çıkarmadık mı? E demek ki yaparız. Demek ki yine biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık bu gün de kalkarız yarın da kalkarız. Yeter ki benim bu milletim ayakta dursun.



ADALETTEN TAVİZ VERMEDİK

Konuyla ilgili olarak buradaki bir rahiple ilgili kalkıp da Türkiye’yi tehditle yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Ben buradan tekrar sesleniyorum Amerika’dakilere.. Yazık, yazık siz NATO’daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var. 81 milyon insanın bu stratejik ortaklıktaki konumu hiçbir şeyle değişilmez. Bizler bu noktada şu ana kadar duruşumuz neyse, bundan sonra da duruşumuz o olacaktır. Biz kardeşlerim, adaletin gereği neyse onu yaparız. Bugüne kadar adaletten taviz vermedik yine vermeyeceğiz.



MART 2019’A HAZIR MIYIZ

Bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığına getirdiniz. Türkiye bir dönüşüm yaşadı. Bu dönüşümle birlikte şimdi yeni yolda çok daha farklı yürüyoruz ama unutmayın Mart 2019’a da hazır mıyız?



Mart 2019’da sandıkları patlatacak mıyız? Size inanıyorum. Siz de bu evladınıza, bu kardeşinize inanın. Hepsini aşarız evelallah. Önümüzde çok daha iyi günler var. Biz ne günleri aştık, nerelere geldik. Ben sizin dualarınıza her zaman muhtacım.”





YENİ MÜTTEFİKLER ARAMAYA BAŞLAYACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD ile son dönemde yaşanan kriz nedeniyle ülkenin en etkili gazetelerinden New York Times (NYT) için ‘Türkiye, ABD ile krizi nasıl görüyor’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, makalede, iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliğe değindi.



ABD GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR

Erdoğan, “Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD’nin Türkiye’ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD’nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye’nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ve ABD’nin son 60 yıldır stratejik ortak ve NATO müttefiki olduğuna, iki ülkenin Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında karşılaştıkları ortak zorluklara karşı omuz omuza durduğuna işaret eden Erdoğan, “Türkiye, yıllar boyunca ne zaman gerekli olsa ABD’nin yardımına koştu. 1962’de Kennedy yönetimi, Sovyetlerin Küba’daki füzelerini, İtalya ve Türkiye’den Jüpiter füzelerini çekerek (karşılıklı) kaldırılmasını sağladı. 11 Eylül terör saldırılarının ardından Washington bu kötülüğü yapanlara karşılık vermek için dostlarını ve müttefiklerini beklediğinde, askeri birliklerimizi buradaki NATO misyonunu başarıya kavuşturmak için Afganistan’a gönderdik” ifadelerini kullandı.



ORTAKLIĞIMIZ RİSKE GİREBİLİR

Son yıllarda iki ülkenin ortaklığının ABD tarafından anlaşmazlıklarla sınandığını kaydeden Erdoğan, “Ne yazık ki bu tehlikeli trendi tersine çevirme çabalarımız boşa çıktı. ABD, Türkiye’nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir” dedi.



Son günlerde ABD’nin, hakkında bir terör örgütüne yardım ettiği suçlaması bulunan Amerikan vatandaşı Andrew Brunson’ın tutuklanmasını gerekçe göstererek Türkiye ile tansiyonu artıracak birçok adım attığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Donald Trump’ı birçok toplantımız ve konuşmamızda uyardığım gibi hukuki sürece saygı duymak yerine, ABD dost bir millete karşı haddini aşan tehditler yayımladı ve Bakanlar Kurulumuzun birçok üyesine yaptırım uyguladı. Bu karar kabul edilemez, mantıksız ve en nihayetinde uzun süreli dostluğumuza zarar verici nitelikteydi. Türkiye’nin tehditlere cevap verdiğini göstermek için birkaç ABD’li yetkiliye yaptırım kararı aldık. Biz hep aynı prensibe bağlı kalacağız: Hükümetimi hukuki sürece müdahale etmeye zorlamaya çalışmak anayasamıza ya da ortak demokratik değerlerimize uygun değildir.”