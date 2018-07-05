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    Kopan dil davası yargıyı ikiye böldü

    Ceylan Sever / İSTANBUL
    05.07.2018 - 22:50 | Son Güncelleme:

    Esenyurt’ta iki yıl önce zorla öpmek istediği Ebru O.’nun dilini ısırıp kopardığı Mert O.’nun işlediği suçun niteliği konusunda iki mahkeme anlaşamadı.

    Esenyurt'ta iki yıl önce zorla öpmek istediği Ebru O.’nun (28) dilini ısırıp kopardığı Mert O. hakkında cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ebru O.’nun avukatının itirazı üzerine suç vasfı değişti. Eylemin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlendiği göz önünde bulundurularak, ‘tecavüzü de kapsayan nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılması istemiyle dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

    Kopan dil davası yargıyı ikiye böldü

    DURUŞMAYA GELMEDİ

    Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkeme’sinde önceki gün görülen duruşmaya, sevgilisini getirerek Ebru O.’ya benzediğini kanıtlayacağını söyleyen Mert O. katılmadı. Cumhuriyet Savcısı Cahit Cantepe mütalaasında, sanığın, arkadaşına benzettiği için öptüğü yönündeki savunmasının makul ve geçerli olmadığını söyledi. Savcı Cantepe, “Sanığın eyleminin ‘Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararıyla dosya mahkememize gönderilmiş ise de eylem organ sokma niteliğinde değildir. Organ sokma niteliğinde olması için eylemin cinsel organa yönelik olması gerekir. Eylem ‘Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl etmek’ kapsamında kalmıştır” diyerek Mert O.’nun 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , taciz , son dakika , haberler
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