Koordinatör karnesi... Kongre öncesi ‘eleme’ süreci başladı
AK Parti’de başlayan Büyük Kongre sürecinde, ilçe kongreleri aşamasına gelindi. Parti, bu kez her il için “sabit koordinatör” belirledi. Koordinatörler mülakatlara başlarken hangi il ve ilçe örgüt yöneticilerinin değişmesi gerektiği saptanıyor. Genel Merkeze sunulacak üç isimden biri kongrede aday gösterilecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir yıl öne çektiği ve “partideki değişimin başlangıcı” olarak lanse edilen kongre süreci hızlandı. Örgütteki değişimin yüzde 60 düzeyinde olacağı iddia ediliyor. Öncelikli olarak ilçe başkanları ile ilgili çalışma başlatıldı. Aynı yöntem il başkanı ve yönetiminin belirlenmesinde de uygulanacak.
BAŞKANLARA ANKET
Her il için “sabit koordinatörler” saptandı. Mevcut örgütle ilgili sorunlar ve tercihler belirleniyor. Eski ve yeni vekillerden oluşan koordinatörler, kongre sürecinde anket formatında görüşmeler yapıyorlar. Özellikle o ilin vekillerine, değişmesini istedikleri yöneticiler ve gerekçeleri soruluyor. Değişim durumunda yerine kimlerin olabileceğine ilişkin öneriler de alınıyor.
ÜÇ İSİM BELİRLENECEK
Belirlenen isimlerin, il ve ilçelerin sivil toplum örgütleri ve önde gelenleriyle de değerlendirileceği belirtiliyor. Genel merkeze sunulacak raporda, hangi il ve ilçe başkanının değişmesi gerektiği ve gerekçeleri yazılacak. Ayrıca, yerine olabilecek üç isim belirlenecek. Bu öneriler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıda teke indirilecek ve o isimle kongreye gidilecek. Partinin tüzüğünde yer alan “üyelerin katılımıyla” adayların belirlenmesinden yine vazgeçildi.
Süreçte atılan ikinci farklı adım ise delege belirleme konusunda. Yeni delegeler üyelerin katılımıyla yapılan seçimlerde belirlenecek. Normal yöntemin bu olmasına karşın, daha önceki kongrelerde delege listeleri genel merkezle koordineli olarak belirleniyor ve belli isimler tercih ediliyordu. Bu kez genel merkez müdahalesinin olmayacağı iddia ediliyor. Bu hazırlıkların tamamlanmasıyla ilçe kongrelerinin en geç ocak ayında başlayacağı belirtildi.
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