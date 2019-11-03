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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Koordinatör karnesi... Kongre öncesi ‘eleme’ süreci başladı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Koordinatör karnesi... Kongre öncesi ‘eleme’ süreci başladı

AK Parti’de başlayan Büyük Kongre sürecinde, ilçe kongreleri aşamasına gelindi. Parti, bu kez her il için “sabit koordinatör” belirledi. Koordinatörler mülakatlara başlarken hangi il ve ilçe örgüt yöneticilerinin değişmesi gerektiği saptanıyor. Genel Merkeze sunulacak üç isimden biri kongrede aday gösterilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir yıl öne çektiği ve “partideki değişimin başlangıcı” olarak lanse edilen kongre süreci hızlandı. Örgütteki değişimin yüzde 60 düzeyinde olacağı iddia ediliyor. Öncelikli olarak ilçe başkanları ile ilgili çalışma başlatıldı. Aynı yöntem il başkanı ve yönetiminin belirlenmesinde de uygulanacak.

BAŞKANLARA ANKET

Her il için “sabit koordinatörler” saptandı. Mevcut örgütle ilgili sorunlar ve tercihler belirleniyor. Eski ve yeni vekillerden oluşan koordinatörler, kongre sürecinde anket formatında görüşmeler yapıyorlar. Özellikle o ilin vekillerine, değişmesini istedikleri yöneticiler ve gerekçeleri soruluyor. Değişim durumunda yerine kimlerin olabileceğine ilişkin öneriler de alınıyor.

ÜÇ İSİM BELİRLENECEK

Belirlenen isimlerin, il ve ilçelerin sivil toplum örgütleri ve önde gelenleriyle de değerlendirileceği belirtiliyor. Genel merkeze sunulacak raporda, hangi il ve ilçe başkanının değişmesi gerektiği ve gerekçeleri yazılacak. Ayrıca, yerine olabilecek üç isim belirlenecek. Bu öneriler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı toplantıda teke indirilecek ve o isimle kongreye gidilecek. Partinin tüzüğünde yer alan “üyelerin katılımıyla” adayların belirlenmesinden yine vazgeçildi.

Süreçte atılan ikinci farklı adım ise delege belirleme konusunda. Yeni delegeler üyelerin katılımıyla yapılan seçimlerde belirlenecek. Normal yöntemin bu olmasına karşın, daha önceki kongrelerde delege listeleri genel merkezle koordineli olarak belirleniyor ve belli isimler tercih ediliyordu. Bu kez genel merkez müdahalesinin olmayacağı iddia ediliyor. Bu hazırlıkların tamamlanmasıyla ilçe kongrelerinin en geç ocak ayında başlayacağı belirtildi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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