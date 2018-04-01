Konyaâ€™ya ÅŸehit ateÅŸi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Siirtâ€™in Eruh kÄ±rsalÄ±ndaki OrmanardÄ± Ãœs BÃ¶lgesiâ€™ne yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lan iÅŸ makinelerinin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine geÃ§en 30 Mart gÃ¼nÃ¼, PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristler aÄŸÄ±r silahlarla saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ± da 6 korucu ÅŸehit oldu, 6 asker ile 5 gÃ¼venlik korucusu da yaralandÄ±. YaralÄ± askerlerden Uzman Ã‡avuÅŸ Emre Dut, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Siirt Devlet Hastanesiâ€™nde bugÃ¼n sabah saatlerinde yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Annesi Muhsine ve babasÄ± Mustafa Dutâ€™un oÄŸullarÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± haberini aldÄ±ktan sonra yakÄ±nlarÄ±yla birlikte Siirtâ€™e gittikleri belirtildi. Åžehit Dutâ€™un EreÄŸliâ€™deki baba evine ise TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. Åžehit Dutâ€™un, kendisi gibi asker olan kardeÅŸi Akil Dutâ€™un da Afrinâ€™de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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