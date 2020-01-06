Konya'nın beş ilçesinde eğitime kar engeli

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

3 İLÇEDE DE ÖĞLEDEN SONRA TATİL

Ayrıca Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının da yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.



Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.