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    Konyalı kafe sahipleri eylemde… 1 hafta süre verildi

    Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
    26.02.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Konya’nın Selçuklu ilçesinde kafeterya sahipleri ve çalışanları, belediyenin kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını, yolu trafiğe kapatarak protesto etti. Eylemcilere belediye tarafından yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.

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    • Konyada kafe sahipleri eylem yaptı
    • Konyada kafe sahipleri eylem yaptı
    • Konyada kafe sahipleri eylem yaptı
    • Konyada kafe sahipleri eylem yaptı

    SELÇUKLU ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan, çoğunluğu kafeterya yaklaşık 15 işletme sahibi ve çalışanları, belediyenin, kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını protesto etti.

    Konyalı kafe sahipleri eylemde… 1 hafta süre verildi

    İşletmeciler ve çalışanları, işyerlerine gelen belediye ekiplerine tepki olarak yolu trafiğe ulaşıma kapattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen polis, eylemcilerle görüştü. İşyeri sahipleri belediye başkanının gelmesini istedi. Emniyet yetkililerinin belediye başkanıyla konuşacaklarının sözünü vermesi üzerine işletmeciler yolu açtı. Belediye tarafından işletme sahiplerine yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.

    Etiketler: Konya , yıkım , kafe , son dakika
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