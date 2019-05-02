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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.05.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 12. kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Yasin Çelik (26) yönetimindeki 33 SY 218 plakalı otomobil, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken bir tekstil fabrikası yakınlarında önünde seyir halinde olan Ali Küçükaslan idaresindeki 42 BET 02 plakalı hafif ticari aracı sollamak istedi. Bu sırada, karşı yönden gelen bir araç olduğunu son anda fark eden sürücü sollama yapmaktan vazgeçince bu araca arkadan çarptı.

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

arpışmanın şiddetiyle savrularak havaya kalkan 33 SY 218 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve son andaki manevrasıyla çarpışmamak için karayolundan yol kenarına çıkan Ahmet Zeybek yönetimindeki 03 PM 127 plakalı otomobilin üzerine düşerek oradan da savruldu. Kaza sonucu, 03 PM 127 plakalı otomobilin içerisinde feci şekilde sıkışan sürücü Zeybek ile araçtaki kadın yolcu İsmahan Zeybek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen iki kişi de savcı incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kazada, 33 SY 218 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Çelik ile araçta bulunan Suriye uyruklu Esad El Ferac (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Çelik, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve içerisinde bulunan kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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