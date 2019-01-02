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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/DHA
02.01.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Konya’da yaşandı! Evlerin kapılarına tüfekle ateş ederek içeri girdiler…

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Konya'da, kapılarını tüfekle ateş ederek, açtıkları 5 bağ evinden ev eşyalarını çaldıkları tespit edilen Mustafa Genç (30), Mustafa Sevindik (35) ve Servet Uslu (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesindeki farklı mahallelerde bulunan 5 bağ evinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Bu evlerde inceleme yapan ekipler, hırsızların, kapıları açmak için uğraşmadığını ve kilitlere tüfekle ateş ederek, içeri girdiğini saptadı. Evlerde parmak izi çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kısa sürede hırsızların kimliğini tespit etti. Emniyette 6 farklı suç kaydı bulunan Mustafa Genç, 4 suç kaydı bulunan Mustafa Sevindik ve Servet Uslu gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 3 kişinin, suçlarını itiraf ettikleri, çaldıkları ev eşyalarını ise hurdacılara sattıkları öğrenildi. Polis ekipleri, ayrıca şüphelilerden birinin evinde, telefon hattı direklerinden kesilmiş 200 metre telefon kablosu da ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Genç, Mustafa Sevindik ve Servet Uslu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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