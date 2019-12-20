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Gündem
İsmail AKKAYA- Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)
20.12.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Konya'da sis yaşamı felç etti

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Konya'da sis yaşamı felç etti

KONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, dün akşamdan sabah saatlerinde kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.

Kentte pazartesi gününden beri etkili olan sis, yaşamı felç etti. Dün akşam saatlerinde etkisini iyice artıran sis, bugün öğle saatlerine kadar dağılmadı. Karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi. 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarın da etkili olacağı belirtildi.

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